Kultur in Radevormwald Deutsche Sprache, lustige Sprache

So erklärte Clement völlig unaufgeregt, warum der seltsame Buchstabe „ß“ in der deutschen Sprache, bis heute eine so wertvolle Bedeutung hat und nicht ausgetauscht werden kann. Sein Wegfall wäre gar lebensbedrohlich. Denn gäbe es ihn nicht, stellte er klar, „müsste man Alkohol nicht mehr in Maßen trinken, sondern in Massen“.