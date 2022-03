Angebot und Ausrichtung stimmen nicht : Hürxthal – Seniorenbeirat ist unzufrieden mit Café

Das Haus Hürxthal am Schlossmacherplatz. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Der Trägerverein „aktiv55plus“ betreibt an drei Tagen in der Woche das Café im Haus Hürxthal am Schlossmacherplatz. Das reicht dem Seniorenbeirat nicht.

Das hatten sich die Mitglieder des Radevormwalder Seniorenbeirates etwas anders vorgestellt. Der Trägerverein „aktiv55plus“ übernahm im Dezember 2021 die Trägerschaft über das Café im Haus Hürxthal am Schlossmacherplatz. Seitdem öffnet das Café an drei Tagen in der Woche jeweils mittwochs bis freitags, insgesamt 16 Stunden.

„Das ist uns zu wenig, sowohl vom Angebot als auch von der Ausrichtung“, sagt Wolf-Rainer Winterhagen, der Vorsitzende des Seniorenbeirats, der sich sich bei seiner Sitzung am Montag intensiv mit dem Konzept des Cafés beschäftigte. Und schnell wurde klar, dass die Marschrichtung der Stadt eine völlig andere ist als das, was sich der Seniorenbeirat an dieser Stelle im Stadtgebiet als Angebot vorstellt. „Früher gab es im Bürgerhaus die Altentagesstätte mit vielerlei Angeboten“, meint Winterhagen. Dabei schwebe dem Seniorenbeirat ein öffentliches Café für Jedermann vor. Und im rechten Bereich der Begegnungsstätte liefen dann diverse Gruppentreffen und Veranstaltungen als ein Bürgertreff für alle Altersgruppen.

Wolf-Rainer Winterhagen ist Vorsitzender des Seniorenbeirates. Foto: Wolfgang Scholl

„Ich bin schon sehr froh, dass es dort überhaupt wieder ein Angebot gibt, und ich kritisiere auch nicht den Trägerverein, in dem ich selbst Mitglied bin, sondern die generelle Ausrichtung der Stadt“, sagt Winterhagen. Drei Tage seien für einen Bürgertreff schlichtweg zu wenig. Außerdem höre er auch immer wieder den Einwand, dass „aktiv55plus“ als Betreiber impliziere, dass dieses Angebot wiederum nur für Ältere gedacht sei. Es gebe Kaffee aus der Kanne, keinen Kuchen und mithin auch kaum Verweilqualität. Über diese Ausrichtung wolle der Beirat unbedingt nochmal sprechen. Das Café sei momentan eher ein gemeinnütziges Projekt, „wir als Seniorenbeirat wollen aber doch eher eine kommerzielle Ausrichtung“, sagt Winterhagen. Man werde das Thema jetzt weiter im kleinen Kreis besprechen.