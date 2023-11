Hegering, Hegegemeinschaft und Kolpingfamilie Radevormwald Hubertusfeier mit Tiersegnung

Der Heilige Hubertus wird in der Katholischen Kirche als Schutzpatron der Jagd und der Jäger verehrt. Aus diesem Grund werden in Pfarrgemeinden immer um den 3. November, dem Gedenktag des Heiligen, sogenannte Hubertus-Messen gefeiert. Hubertus wurde zwar in Frankreich geboren, lebte und wirkte aber vor allem in Belgien. Er war ein ehemaliger Schlendrian voller Jagdfreude, der zum Christentum bekehrt wurde, als er einem Hirsch nachgestellt hatte, zwischen dessen Geweih der Legende nach ein Kreuz erschienen sei. Das habe ihm klar gemacht, dass auch Tiere zur Schöpfung gehörten. Daraufhin habe er sich zum Priester weihen lassen, wurde sogar Bischof von Lüttich und Maastricht. Und wird seitdem als Schutzpatron der Jagd verehrt.