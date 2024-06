HSG Rade/Herbeck Fast die komplette Jugend war unterwegs

Um die Fahrt zu stemmen, formierte sich in der HSG ein Organisationskomitee, „das zwar jede Menge Arbeit hatte, aber auch an viele Details dachte, so dass es für die Jugendlichen eine unvergessliche Fahrt werden sollte“, berichtet Fischer. Die HSG meldete sechs Jugendmannschaften und ein Betreuer-Mix-Team an. Zwei Reisebusse starteten mit 85 Sportlern und dem Betreuerteam. Die HSG hatte sich für die Übernachtung in einer Sporthalle entschieden.