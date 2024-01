Informationsveranstaltung der Stadtverwaltung Radevormwald Honsberger fordern Ausgleichszahlung für L81-Sperrung

Acht Wochen sollte die Sperrung der Landstraße 81 zwischen Herbeck und Honsberg dauern. Eine überschaubare Zeit, in der die Honsberger einen deutlichen Umweg von ihrer Haustür in die Innenstadt in Kauf nehmen sollten. Mittlerweile sind drei Monate vergangen, und aus den acht Wochen sollen jetzt 30, vielleicht sogar 34 werden. Noch bis Mai, spätestens bis Juni, soll der Abschnitt bei Karthausen gesperrt bleiben. Die Gründe dafür versuchte Tiefbauamtsleiter Ulrich Dippel der aufgebrachten Menge zu erklären. Der Dauerregen der vergangenen Wochen habe zu Verzögerungen geführt. „Regen im Winter. Damit hätte man rechnen können“, entfuhr es einem genervten Anwohner, der nicht glauben konnte, dass Fachleute nicht mit Verzögerungen durch den Winter rechnen. „Es tut uns wirklich sehr leid. Da haben wir sehr optimistisch kalkuliert“, gab Dippelt zu. Doch die Entschuldigung wurde offenkundig nicht angenommen.