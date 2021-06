Hochsommer in Radevormwald : Hitzewelle lässt Badesaison früher beginnen

Ein Hochsommertag an der Bever-Talsperre wie hier 2020, so wird es auch in den nächsten Tagen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Die sommerlichen Temperaturen werden zu vollen Badestellen führen. Die Verantwortlichen appellieren an Vorsicht und Rücksicht. Der Freizeitdurst ist durch die Pandemie enorm gestiegen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

Die hohen Temperaturen in diesen Tagen locken Badegäste aus Radevormwald und den umliegenden Städten an die Talsperren. Die Ortsgruppe der DLRG rechnet damit, dass schon vor dem Wochenende viel Betrieb an den Badestellen herrschen wird. Obwohl die Ferien noch nicht begonnen haben, werden die Menschen Abkühlung in den Gewässern suchen.

„Der Freizeitdurst ist durch die Pandemie enorm gestiegen. Sobald es heiß wird, werden die Badegäste kommen“, sagt Roger Bonekämper, Vorsitzender der Ortsgruppe Radevormwald. Die Rettungswachstation an der Bever-Talsperre wird am Wochenende bereits besetzt sein. Die Vorbereitungen für den offiziellen Saisonstart laufen. „Wir arbeiten im Moment an einem neuen Rettungsboot, das Anfang Juli zu Wasser gelassen werden soll.“

Ein Thermometer vor blauem Himmel: Auch in Rade werden die Temperaturen in den kommenden Tagen auf über 30 Grad steigen. Foto: imago/allOver-MEV/imago stock&people

Info Bei Gewitter bitte nicht schwimmen gehen Baderegeln Die Ortsgruppe der DLRG achtet an den Gewässern auf die Einhaltung der Baderegeln. Tipps Am wichtigsten ist, nur ins Wasser zu gehen, wenn man sich wohl fühlt und sich langsam an die Wassertemperatur zu gewöhnen. Man sollte sich und seine Kraft nicht überschätzen und anderen helfen, die um Hilfe rufen oder unsicher erscheinen. Gewitter Bei Gewitter ist Schwimmen lebensgefährlich. Ins Wasser zu springen ist nur ungefährlich, wenn es frei und tief genug ist. Springen In offene Gewässer sollte man nicht springen. Aufblasbare Schwimmhilfen, wie Matten oder Reifen bieten Kindern keine Sicherheit, darauf sollten Eltern achten.

Roger Bonekämper und das DLRG-Team befürchten, dass sich manche Badegäste nach dem langen Lockdown und geschlossenen Schwimmbädern überschätzen könnten. „Die Menschen sind aus der Übung und konnten lange nicht schwimmen gehen. Es ist wichtig, sich jetzt nicht zu überschätzen. Besonders Kinder sollten zuerst am Ufer üben und nicht zu weit rausschwimmen.“ Viele Mädchen und Jungen konnten durch die Pandemie ihre Schwimmausbildung nicht beginnen oder fortsetzen und brauchen jetzt besondere Aufmerksamkeit. Die Einhaltung der Baderegeln wird durch die DLRG kontrolliert. Roger Bonekämper weist außerdem darauf hin, dass in den kommenden Tagen Hitzegewitter drohen. „Hitze und Hitzegewitter können eine Gefahr für alle Schwimmer und Wassersportler darstellen, die man ebenfalls im Auge behalten sollte. Zudem sollte jeder ausreichend Getränke mitbringen.“