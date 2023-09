Radevormwald im Freilichtmuseum Historisches Wohnhaus steht nun in Lindlar

Hannes Wader hat einst gesungen: „Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort.“ Nicht ganz so flott geht es allerdings dann, wenn man ein Haus von einem an den anderen Ort bringen will. Die lockere Luftigkeit der Waderschen Textzeilen wird hier von massiven Holzbalken, Schiefer oder dem Stein-auf-Stein des Maurer-Handwerks auf dem Boden der Tatsachen gehalten. Um den Boden der grauen Theorie zu verlassen – es geht um ein Haus, das bis zum August des Vorjahres friedlich im Ortsteil Heide stand. Bis nach 200 bis 300 Jahren – die genaue Bauzeit ist nicht bekannt, wird aber auf das 18. Jahrhundert geschätzt – der Abbruch droht. Die damalige Besitzerin, die dort nicht mehr gewohnt hat, denn das Haus steht seit 1979 leer, hat sich an das Freilichtmuseum in Lindlar gewandt. „Wir haben uns das Haus angesehen, es quasi auf links gedreht, und dann beschlossen, dass es als ‚Kleine-Leute-Haus‘ eine Art Kaleidoskop der ländlichen Zeitgeschichte darstellt“, sagt Dieter Wenig aus der Abteilung Bauforschung des LVR-Freilichtmuseums und schmunzelt.