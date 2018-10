Historischer Stadtrundgang durch Radevormwald

Eröffnung Historischer Stadtrundgang mit Bernd Klüting als Stadtführer. Friedenseiche am Matt Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Die Innenstadt und ihre Geschichte kann man jetzt an 16 festen Punkten entdecken. Der Rundgang dauert eine Stunde.

Radevormwald blickt auf eine lange Stadtgeschichte zurück, es gibt viele Anekdoten rund um den historischen Stadtkern und fast zu jedem Baum eine eigene Geschichte. Dieses Wissen soll nicht länger bei den Eingeweihten bleiben, sondern jedem Besucher und Bewohner der Stadt zugänglich gemacht werden. Der historische Stadtrundgang, der am Freitag eröffnet wurde, führt seine Entdecker an 16 Info-Stationen, wo genau dieses Wissen geteilt wird.

Bürgermeister Johannes Mans freut sich darüber, dass mit der Fertigstellung des Rundgangs das Ende der ersten Modernisierungs- und Sanierungsphase der Innenstadt markiert wird. „Der Markplatz und der Schlossmacherplatz wurden neu gestaltet, es gibt Info-Tafeln in der Stadt und ein Besucherleitsystem. Mit der Eröffnung des Stadtrundgangs feiern wir auch das Ende des ersten Integrierten Handlungskonzepts für die Innenstadt. Das Konzept für den Rundgang wurde bereits 2015 entwickelt“, sagt er. Dass die Umsetzung solcher Maßnahmen oft zeitintensiv ist, liegt an dem bürokratischen und planerischen Aufwand.

Der Citymanagementverein hat sich um die Vermarktung und Umsetzung des Stadtrundgangs gekümmert, das Wissen über die historischen Punkte stammt von Mitgliedern des Heimat- und Verkehrsvereins und des Bergischen Geschichtsvereins. Nachdem die Eröffnung von Michael Scholz, zweiter Vorsitzender des Heimat- und Verkehrsvereins abgeschlossen wurde, übernahm Bernd Klüting den ersten Rundgang durch die Stadt. Der Hobby-Historiker hat sich in den vergangenen Jahrzehnten ein großes Wissen über die Geschichte Radevormwalds angeeignet und kann zu fast jedem Stein, jeder Hausfassade referieren. Mit einer großen Gruppe von interessierten Bürgern entdeckte er die Friedenseiche auf dem Marktplatz, die Villa Krapp, die Kirchen in der Innenstadt, die Baudenkmäler in der Oststraße und ein Wohnhaus aus dem Jahr 1914.