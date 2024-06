Ortsgeschichte in Radevormwald Historische Wandertour im Rader Norden

Am kommenden Sonntag, 16. Juni, können sich interessierte Bürger wieder an einer Wanderung nach Filde im Radevormwalder Norden aufmachen. Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Radevormwald, Ramona Theis, hat in Zusammenarbeit mit Stadtarchivarin Iris Metzler eine etwa dreistündige historische Wandertour zum Thema „Arbeiten und Leben von Radevormwalder Frauen“ entwickelt, die natürlich auch für männliche Teilnehmer interessant sein wird.