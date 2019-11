Vortrag im Wülfingmuseums-Café : Herztod-Risiko steigt mit Lebensalter

Wupperorte Der Sportmediziner und Sportpädagoge Wolfgang Lohmann sprach im Rahmen der Herzwoche im Wülfingmuseum zum Thema „plötzlicher Herztod“.

War’s das Thema – oder war es der Referent? Wahrscheinlich beides, denn im großräumigen Café des Wülfingmuseums in Dahlerau gab es keinen Platz mehr. Dr. Wolfgang Lohmann erklärte in seiner bekannt heiteren Art, aber doch mit der gebotenen Ernsthaftigkeit, die Zuhörer über die heute bekannten Risikofaktoren eines plötzlichen Herztodes wie auch Prophylaxe, Therapiemöglichkeiten und der allgemeinen Fitness auf.

Dazu projizierte er Abbildungen des Herzens sowie einige Texte aus der entsprechenden Fachliteratur an die Wand. Lohmann berichtete von Fällen des plötzlichen Herztodes auch in sehr jungen Jahren. Er nannte Beispiele junger Sportler, wie einer 17-jährigen Läuferin. Weiter spann er den Bogen zum Marathonläufer in schon gesetztem Alter. „Sport verursacht eine kardiologische Veränderung. Sport kann eine Vorbeugemaßnahme sein, kann aber auch Risiken bei extremem Training sein“, sagte er.