Dart in Radevormwald : Yannick Joppien holt sich den Pokal

Bürgermeister Johannes Mans war auch wieder am Start, schied aber früh aus Foto: Jürgen Moll

Herbeck 30 Akteure waren bei der Dart-Meisterschaft des TV Herbeck am Start. Gespielt wurde erstmals um den Bürgermeister-Mans-Wanderpokal.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

Da Titelverteidiger und Favorit Felix Steinbrunner in diesem Jahr nicht an der Vereinsmeisterschaft im Dart des Turnvereins „Gut Heil“ Herbeck 1897 teilnahm startete der Samstag in einen besonders spannenden Wettkampf. Die Dart-Abteilung unter der Leitung von Norman Mairle spielte zum ersten Mal um den Bürgermeister-Mans-Wanderpokal. „2020 war der Bürgermeister bereits als Spieler dabei und wollte zur nächsten Meisterschaft einen Wanderpokal mitbringen. Das Wort hat er gehalten“, sagt Roger Feldermann, der erste Vorsitzende des Sportvereins. Gespielt wurde am Samstag in sechs Gruppen zu je fünf Spielern. Bürgermeister Johannes Mans spielte zwar mit, schied aber schnell aus.

Gespielt wurde erneut im städtischen Haus an der Flurstraße, das lange durch die AWO genutzt wurde und mittlerweile von mehreren Vereinen genutzt wird. Der TV Herbeck hat viele Bereiche des Hauses renoviert, eine neue Küche eingebaut und auch in die Dart-Technik investiert. „Die Beleuchtungen für die Dart-Scheiben sind neu, außerdem übertragen wir die Spiele aus dem Raum im Obergeschoss live in den anderen Wettkampf-Raum. So sind wir immer auf dem neuesten Stand. Wir haben in die Abteilung und den Standort investiert“, sagte Roger Feldermann. „An diesem Standort ergeben sich Synergien mehrerer Vereine. Der TV Herbeck hat viel in Eigenleistung erneuert. Genutzt wird das Haus zum Beispiel auch durch den Bürgerverein der Wupperorte“, erklärte Johannes Mans. Ihm ist die multifunktionale Nutzung des Hauses wichtig.

Die Dart-Abteilung des TV Herbeck besteht seit vier Jahren und hat sich in diesem kurzen Zeitraum stark entwickelt. Nach dem Lockdown konnte das Training mit zahlreichen Spielern in diesem Sommer fortgesetzt werden. Mit 30 Aktueren war auch die Vereinsmeisterschaft sehr gut besucht. Dart hat sich nicht nur international vom Freizeitvergnügen zum Wettkampf-Sport entwickelt, auch in Radevormwald ist Dart ein Kultsport geworden. Die Vereinsmeisterschaft am Samstag gewann Yannick Joppien durch ein 5:1 im Endspiel gegen Marcel Joppien. Sven Thiel und Marc Bormann belegten den dritten und vierten Platz. Die beste Frau der Meisterschaft war Ramona Lupo. Die Titel „Kürzestes Leg“ und „Höchstes Finish“ belegte der Gewinner des Bürgermeister-Mans-Wanderpokals Yannick Joppien. Ein „Leg“ bezeichnet im Dartsport ein einzelnes Spiel.

Die Dart-Abteilung trainiert dienstags und freitags ab 19 Uhr an der Flurstraße. Gemeinsam trainiert und gespielt wird an fünf Boards.