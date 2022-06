125 Jahre TV Herbeck : Ein tolles Familienfest in der Sporthalle

Radevormwald Mit einem sportlichen Programm feierten Mitglieder und Gäste des TV Herbeck das 125-jährige Bestehens ihres Vereins. Schnuppern, Schauen und Spaß haben, lautete das Motto der dreitägigen Feierlichkeiten.

Gemütlich und gesellig, aber eben auch sportlich ging es am Samstagnachmittag in der großen Sporthalle an der Hermannstraße weiter, nachdem die Vereinsmitglieder bereits am Freitagabend mit einem traditionellen Fassanstich das Jubiläumswochenende eröffnet hatten. Während der gesellige Teil des Vereins sich am Nachmittag erneut am Bierwagen zum Plaudern traf und die Kinder im Schatten der Bäume auf der aufgebauten Hüpfburg herumtollten, bewegten sich die übrigen Besucher am Samstag interessiert und motiviert durch die verschiedenen Stationen: Mit einer Laufkarte bestückt, konnten sowohl Vereinsmitglieder als auch Gäste unterschiedliche Sportarten im Angebot des TV Herbeck ausprobieren. Für vollständig ausgefüllte Laufkarten gab es dann vom Verein kleine Präsente.