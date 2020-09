Corona-Pandemie in Radevormwald : Heimatmuseum bleibt geschlossen

Radevormwald Strenge Hygienevorschriften erschweren die Wiedereröffnung. Auch die Bergische Kaffeetafel kann nicht stattfinden. Dennoch bereiten die Mitglieder des Heimatvereins eine neue Sonderausstellung vor.

Aktivitäten Der HVV betreibt nicht nur das Heimatmuseum an der Hohenfuhrstraße, sondern veröffentlicht auch Bücher und Schriften und ist mitverantwortlich für die Weihnachtsbeleuchtung in Radevormwald.

Die Herausforderungen des Heimatmuseums liegen in erster Linie in den kleinen Räumen und engen Fluren. Zusammen mit dem Ordnungsamt der Stadt Radevormwald hat der Arbeitskreis des Museums bereits über die nötigen Hygienevorschriften gesprochen, die für eine Wiedereröffnung nötig sind. „Das Problem ist unsere Treppe. Wir können in unserem Museum keinen ,Einbahnstraßenverkehr’ einrichten und müssten an der Treppe zwei Mitarbeiter abstellen, die den Personenverkehr lenken, damit sich niemand auf der Treppe begegnet. Das ist ein personelles Problem. Die Auflagen sind aufgrund des Grundrisses sehr streng“, sagt Ursula Mahler. In Erwägung gezogen hat sie auch das Museum ausschließlich für feste Besuchergruppen zu öffnen, aber auch dann bleibt das Restrisiko einer Infektion. „Die ehrenamtlichen Kräfte des Museums sind alle älter und gehören zur Risikogruppe. Ich möchte sie keiner Gefahr aussetzen und kann die Verantwortung dafür nicht übernehmen.“