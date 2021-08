Heimatmuseum Radevormwald : Ein Fotoalbum zur Stadtentwicklung

Edmund Biekowski überreicht Ursula Mahler vom Heimatmuseum ein besonderes Fotobuch. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Jürgen Schwarzer hat unter anderem den Bau der Wuppertalsperre dokumentiert. Diese und viele weitere historisch bedeutende Fotos erreichten jetzt das Heimatmuseum.

Wenn Edmund Biekowski mit einer großen Tasche in das Heimatmuseum an der Hohenfuhrstraße kommt, wird Ursula Mahler aufmerksam. Die Vorsitzende des Heimat- und Verkehrsvereins (HVV) nahm in dieser Woche ein schweres Fotoalbum entgegen, das von dem ehemaligen CDU-Vorsitzenden in Radevormwald übergeben wurde.

Edmund Biekowski hat dieses Album von seinem Freund Jürgen Schwarzer erhalten. „Als er mir das Fotoalbum gezeigt hat, war ich total begeistert. Er hat mich damit beauftragt, das Album an das Heimatmuseum zu übergeben.“ Hunderte Fotos dokumentieren nicht nur den Bau der Wuppertalsperre, sondern auch den Bau der Umgehungsstraße in Radevormwald, Renovierungen an der Kaiserstraße sowie die Entstehung der Brücke am Wiedenhofkamp.

„Die Fotos sind ein wichtiges Stück Stadtgeschichte, das wir sehr gerne aufbewahren und den Bürgern zugänglich machen“, sagt Ursula Mahler. Besonders die Entstehung der Wuppertalsperre hat der Radevormwalder engmaschig begleitet und über Jahre hinweg dokumentiert. Die Aufzeichnungen enden im Jahr 1987, damals war der Bau der Talsperre beinahe abgeschlossen.

Das Fotoalbum ist eine gelungene Ergänzung zu der neuen Sonderausstellung des Heimatmuseums, die den Bau der Ennepetalsperre thematisiert. Geschichtsexperten um Bernhard Priggel haben diese Ausstellung vorbereitet und eröffnen sie am Sonntag, 5. September, wenn das Heimatmuseum endlich wieder für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Ursula Mahler will das Fotoalbum zu diesem Anlass ausstellen. Jeder, der sich für die Entstehung der Wuppertalsperre und das Zeitgeschehen in Radevormwald interessiert, kann dann die Farbfotografien entdecken.

Edmund Biekowski ist froh, dass er den richtigen Platz für das Fotoalbum seines Freundes gefunden hat. „Diese Aufnahmen müssen mit der Öffentlichkeit geteilt und archiviert werden. Das Heimatmuseum ist dafür da. Das Album ist etwas Besonderes“, sagt der 83-Jährige.

Das Museum an der Hohenfuhrstraße ist seit dem Beginn der Corona-Pandemie geschlossen und will ab September wieder zu den alten Öffnungszeiten aufschließen. Dann soll das Museum wieder jeden Sonntag von 14.30 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet sein.