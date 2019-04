Heimat-Serie : Radevormwalds „gute Stube“

Heimatserie 2019 - Haus Burgstraße 8 in Radevormwald. Das altbergische Haus mit dem schlichten Namen "Haus Burgstraße 8" dient seit mehr als 40 Jahren seiner heutigen Bestimmung. Trotz seiner einfachen Bezeichnung hat sich das Gebäude in dieser Zeit einen Namen gemacht, ist es doch die "gute Stube" der Stadt für Empfänge, Trauungen und dient den Ratsausschüssen als Tagungsstätte. Erworben hat die Stadt das hübsche Haus schon 1975 von der lutherischen Kirchengemeinde, dann fehlte aber zunächst das Geld für notwendigen Renovierungs- und Umbauarbeiten und auch ein Verwendungszweck war zunächst noch unklar. Erbaut wurde die Burgstraße 8 in den Jahren von 1803 bis 1805. Es entstand an gleicher Stelle, wo sich bis zum Stadtbrand 1802 bereits das bisherige Pfarrhaus der lutherischen Kirchengemeinde befunden hatte. Pastoratshaus hieß es dann bei den Radevormwaldern, weil es von 1805 bis 1943 ausschließlich von Pfarrern der Kirchengemeinde bewohnt worden war. Damals war hinter dem Pfarrhaus noch ein Stall, in dem Kühe und Pferde untergebracht waren, später wurde dieser Stall zu einem Unterrichtsraum für Konfirmanden umgestaltet.Heute ist die Burgstraße 8 zu einem Zentrum der Kommunalpolitik geworden. Hat es in fast zwei Jahrhunderten viel von der Radevormwalder Stadtgeschichte erlebt, wird diese heute in ihr gestaltet und fortgeschrieben. Foto: Moll, Jürgen (jumo)