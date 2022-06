Musik in Radevormwald : Harmonika-Band erhält Fördersumme

Radevormwald Durch die Bürgerstiftung der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen können die Musikerinnen und Musiker ihren Verein weiter modern ausstatten.

Durch den großen Einsatz der Mitglieder und aller Verantwortlichen des Musikvereins konnte auch in den Zeiten der Pandemie größtenteils ein Probebetrieb aufrecht erhalten werden. Dazu wurde unter anderem ein „Online-Probetrieb“ aufgebaut, bei dem sich die Musiker über eine Videokonferenz als Orchester zusammenschalten konnten. Zusätzlich wurde in Zeiten von gelockerten Kontaktbeschränkungen eine sogenannte Hybridlösung angeboten, bei der sich ein Teil des Orchesters wieder zur gemeinsamen Probe in der Sekundarschule traf und weitere Mitglieder sich per Videokonferenz dazu schalten konnten.