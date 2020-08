Wirtschaft in Radevormwald : Hans-Jürgen Steinberg – ein halbes Jahrhundert bei Gira

Hans-Jürgen Steinberg ist 65 Jahre alt und seit 50 Jahren bei der Firma Gira beschäftigt. Bereut hat er das nie. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Ein seltenes Jubiläum: 1970 begann der heute 65-jährige Hans-Jürgen Steinberg seine Lehre bei dem Unternehmen. Seither war er in der Werkzeugkonstruktion und der Produktentwicklung tätig.

So ein Jubiläum feiern heutzutage, in einer schnelllebiger gewordenen Arbeitswelt, nicht mehr viele Erwerbstätige: Hans-Jürgen Steinberg (65) kann nun auf 50 Jahre als Mitarbeiter des Radevormwalder Traditionsunternehmen Gira zurückblicken.

Gebürtig aus Keilbeck, einem der Radevormwalder Wupperorte, startete der 15-jährige Hans-Jürgen im Jahr 1970 mit einer Lehre als Werkzeugmacher bei Gira. Damals hatte das Unternehmen rund 500 Mitarbeiter, mittlerweile sind es 1200. Als Steinberg anfing, war der Hauptsitz noch an der Weststraße, später zog Gira an die Dahlienstraße im Gewerbegebiet.

Dreieinhalb Jahre dauerte die Ausbildung, dann wurde der junge Mann direkt in die Abteilung Werkzeugkonstruktion übernommen. Im Rückblick lobt Steinberg die familiäre Atmosphäre, berichtet von Erich und Helmut Giersiepen, von denen letztere in der genannten Abteilung sein übergeordneter Vorgesetzter war. „Der Zusammenhalt war immer gut. Natürlich muss man bereit sein, tüchtig zu arbeiten, aber auch das Feiern gehörte immer dazu.“ Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl werde bis heute von der Firmenleitung gepflegt.

Als Hans-Jürgen Steinberg vor 26 Jahren in die Konstruktion kam, wurde noch ganz traditionell mit Zeichenbrettern und Bleistift gearbeitet. Nachgearbeitet wurde dann mit Tusche. Die Kopien gingen anschließend in die Abteilung Werkzeugbau. Später, als die Computertechnik Fortschritte machte, kam dann die grafische Datenverarbeitung. „Da saß man wie in einem Flugzeug-Cockpit und hatte so einen Joystick“, berichtet der Gira-Veteran. „Irgendwann wurde dann bei der Konstruktion von 2D auf 3D gewechselt.“ Und schließlich kam die Ära der Laptops und Desktops.

Bis 1990 blieb Hans-Jürgen Steinberg in der Abteilung Konstruktion, dann entschied sich die Firma, die Metallfertigung in den Osten zu verlegen. Steinberg wechselte in die Produktentwicklung, und dort ist er seit 30 Jahren. „Ich habe mich bei Gira immer pudelwohl geführt“, versichert er.

Wird er als „alter Hase“ im Betrieb manchmal nostalgisch, wenn er an die alten Zeiten denkt? „Nein, in die Zeiten der Zeichenbrettern möchte ich nicht zurück“, sagt er und lacht. Die modernen Möglichkeiten in seinem Beruf weiß er durchaus zu schätzen.