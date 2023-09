Weltklassik am Klavier in Halver Konzert mit romantischer Klaviermusik

In Halver wird der Pianist unter anderem Mazurken von Frédéric Chopin und Préludes und die Sonate in Fis-Dur von Alexander Skrjabin spielen. Skrjabins Musik gilt als Gipfel der russischen Spätromantik, anfangs stark von Chopin beeinflusst, stößt der für seine Exzentrik bekannte Komponist in seinen späten Werken bereits in die Klangwelt des 20. Jahrhunderts vor.