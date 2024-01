Musiker aus Kolumbien geben Konzert Musikalische Visite mit „Doctor Krapula“

„Aufgrund ihrer kritischen Texte zu politischen und sozialen Themen in Kolumbien sowie zum Umweltschutz und wegen ihres politischen Engagements mussten die Bandmitglieder Anfang 2022 ihr Heimatland verlassen“, teilen die Halveraner Grünen mit. „Über ein Stipendium der Martin Roth-Initiative für politisch verfolgte Künstler*innen haben die vier Musiker mit ihren Familien in Hagen ein neues Zuhause gefunden. Betreut werden sie dabei vom Kulturzentrum Pelmke. Über ein Jahr lang konnte die Band so getreu ihres selbstgewählten Mottos „Art is resistance“ in Deutschland leben und arbeiten.