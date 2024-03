Weltklassik am Klavier Familie Schumann und ihre Freunde

Von Schumann ist, wie der Programmtitel andeutet, das Opus 13, die Symphonischen Etüden zu hören. Clara Schumann, die zwar als Pianistin weltberühmt war, aber als Komponistin lange im Schatten ihres Ehemanns stand, ist vertreten mit den „Trois Romances“ op. 11. Aus den beliebten „Liedern ohne Worte“ Mendelssohn spielt Mikhail Mordvinov sechs Stücke, darunter das populäre „Spinnerlied“. Von Niels Wilhelm Gade, dem berühmtestes dänischen Komponisten des 19. Jahrhunderts, bringt er die „Aquarelle“ op. 19, Heft 1, zu Gehör. Von Johannes Brahms spielt Mordvinov die „Variationen über ein Thema von Robert Schumann“ op. 9. Brahms war dem Ehepaar Schumann zeitlebens zu Dank verpflichtet, beide hatten den jungen Komponisten entscheidend gefördert. Mikhail Mordvinov wurde gleich durch zwei überragende Wettbewerbserfolge bekannt: Er war sowohl Sieger des Robert-Schumann-Wettbewerbs Zwickau 1996 als auch des Franz-Schubert-Wettbewerbs Dortmund 1997. Ab dem 7. Lebensjahr besuchte er die Klavierklasse an der Moskauer Gnessin-Musikschule. Es folgte ein Studium an der Russischen Gnessin-Akademie für Musik; 1996/97 wurde er als „Bester Student des Jahres“ ausgezeichnet. Er belegte ein Aufbaustudium an der Hochschule für Musik und Theater Hannover. „Das Publikum schätzt die Innigkeit und Vitalität seines Spiels, echte Leidenschaft und edlen Geschmack, virtuoses Können und die Reife seiner Interpretationen“, heißt es in der Ankündigung. „Seine natürliche Musikalität und vom Kindesalter ausgebildete Anschlagskultur basieren auf genauer Intuition und breiter Schule – tief verwurzelt in der alten russischen Klaviertradition.“