Hallenfußball in Radevormwald Am Ende jubeln die Blau-Weißen

Im Vergleich zum großen Fußballfeld geht es in der Halle sehr viel schneller zu: Lange, weite Pässe gibt es hier nicht. Der Platz ist begrenzt. Umso wichtiger ist die Technik. Auf kleinstem Raum muss der Gegner ausgedribbelt werden, die Pässe auf den Mitspieler müssen zentimetergenau und die Präzision beim Schuss vorhanden sein. Und wer dies am besten kann, gewinnt das Spiel und am Ende auch das Turnier.