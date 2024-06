Feuerwehr und MGV aus Hahnenberg feiern gemeinsam „Midsommar“ kommt bei Gästen bestens an

Der Platz vor dem Gerätehaus der Feuerwehr an der B 229 hatte sich zur zweiten Auflage des Hahnenberger Midsommars in ein ansehnliches Festivalgelände verwandelt. Mit Absperrgittern flankiert und einer gigantischen Bühne vor Kopf, füllten auch ein großer Bierwagen, ein Cocktailstand und eine Gourmet-Ecke in Form einer kleinen Pommesbude den Platz.