Festtage in Hahnenberg : Gewinn-Nummern aus der Tombola stehen fest

Radevormwald Zehn Hauptpreise und jede Menge Kleingewinne – bei den Hahnenberger Festtagen gab es jede Menge Gewinner.

Wer die Hahnenberger Festtage besucht hat, wird sich vielleicht auch an der beliebten Tombola beteiligt haben. Wie Thomas Dietz vom MGV Hahnenberg mitteilt, stehen die Gewinn-Los-Nummern mittlerweile fest. Und das sind die Hauptgewinne – 1. Preis 0499 E-Bike-Gutschein im Wert von 2200 Euro B+S; 2. Preis 1430 Bierzapfanlage Selbach; 3. Preis 0526 Gutschein im Wert von 300 Euro Gernath; 4. Preis 2879 Gutschein im Wert von 250 Euro Optik Strunk; 5. Preis 1589 Sonos ONE EP Biesenbach: 6. Preis 3200 Satz Reifen Reifenservice Bever; 7. Preis 4411 Kutschfahrt Höller Hof; 8. Preis 1080 Gutschein im Wert von 100 Euro ATM; 9. Preis 6151 Gutschein im Wert von 60 Euro Car Body Styling; 10. Preis 3770 Knarrenkasten ATM. Hinzu kommen jede Menge Kleinpreise, deren Gewinn-Nummern wie folgt lauten:

Die Ausgabe der Gewinne erfolgt nach Angaben von Thomas Dietz am kommenden Sonntag, 11. August, 10 bis 12 Uhr, am Sonntag, 25. August, 10 bis 12 Uhr, am Sonntag, 1. September, 16 bis 18 Uhr und am Sonntag, 8. September, 10 bis 12 Uhr, jeweils am Gerätehaus in Feldmannshaus der Hahnenberger Feuerwehr.