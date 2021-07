Amtsgericht in Wipperfürth : Haftstrafe wegen sexuellen Missbrauchs

Radevormwald Vor dem Amtsgericht Wipperfürth musste sich ein 22-jähriger Mann aus Radevormwald wegen Besitzes kinderpornographischer Medien und des zweifachen sexuellen Missbrauchs eines fünfjährigen Mädchens verantworten.

Der 22-Jährige habe sich nach der Konfrontation mit der Mutter des Mädchens direkt der Polizei gestellt. „Im Zuge der Ermittlungen wurden auf dem Computer des Angeklagten etwa 550 eindeutige Bilder und Videos gefunden, davon die Hälfte mit kinderpornographischem Inhalt, die andere Hälfte waren sogenannte Posing-Bilder, also Aufnahmen von zumeist leicht bekleideten Kindern in eindeutigen Posen“, sagte der Richter. Das Gericht hatte eine sachverständige Gutachterin geladen, die bei dem Angeklagten einerseits eine manifeste Pädophilie festgestellt hatte, zugleich aber die volle Schuldfähigkeit. Der Angeklagte hatte die vergangenen sechs Monate in Untersuchungshaft verbracht. Diese Hafterfahrung habe seinen Mandanten geprägt, daher plädierte der Verteidiger auf eine bewährungsfähige Strafe, sagte der Richter. „Zur Begründung gab er einen Gedanken an, den ich durchaus nachvollziehen konnte. Nämlich, dass auch ein längerer Gefängnisaufenthalt die Krankheit nicht verschwinden lässt.“ Allerdings habe er davon abgesehen, obwohl er mit dem Urteil von zwei Jahren und elf Monaten ohne Bewährung noch unter der Forderung der Staatsanwaltschaft geblieben sei. Diese habe drei Jahre und drei Monate gefordert.