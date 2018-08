Gutachterausschuss Oberberg veröffentlicht Zahlen für 2018.

Oberbergischer Kreis Im ersten Halbjahr wechselten Grundstücke genauso oft den Besitzer wie im Vorjahr, trotz steigender Preise. Im Kreis wurden Flächen für 234 Millionen Euro verkauft. Der Gutachterausschuss des Kreises legt eine aktuelle Statistik vor.

Die Verkaufszahlen von Grundstücken lagen in der ersten Hälfte dieses Jahres weiterhin auf hohem Niveau. Wie der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Oberbergischen Kreis mitteilt, erfasste dieser bis Ende Juni 1784 Käufe, exakt so viel wie im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Der aktuelle Umsatz betrug bisher etwa 234 Millionen Euro. Dies sei eine Zunahme von etwa 13 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr, heißt es in einer Pressemitteilung.