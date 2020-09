Kirche in Radevormwald : Guido Assmann wird am Sonntag als Kölner Dompropst eingeführt

Radevormwald Im Kapitelsamt des Doms findet zu diesem Anlass ein feierlicher Gottesdienst statt. Dieser wird ab 10 Uhr live im Domradio live übertragen. Auch in der kommenden Woche wird der gebürtige Radevormwalder im Radio zu hören sein.

Der aus Radevormwald stammende künftige Dompropst Guido Assmann wird am Sonntag, 20. September, im Kapitelsamt im Kölner Dom von Domdechant Robert Kleine in sein neues Amt eingeführt. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr. Das Domradio Köln überträgt den feierlichen Gottesdienst live.

Guido Assmann wurde 1964 in Radevormwald geboren, sein Abitur machte er am Theodor-Heuss-Gymnasium. Später war er als Seelsorger in Eitorf, Köln-Klettenberg und Dormagen tätig, zuletzt übte er das Amt des Kreisdechanten und Oberpfarrers an St. Quirin in Neuss aus. Bereits im Jahr 2017 war Assmann als nicht-residierendes Mitglied in das Kölner Domkapitel berufen worden.