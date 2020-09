Kirche in Radevormwald : Guido Assmann im Kölner Dom als Propst eingeführt

Radevormwald Der aus Radevormwald stammende Geistliche wurde am Sonntag von Domdechant Robert Kleine in sein Amt eingeführt. Assmann verspricht, dass er „mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben“ möchte.

In einem feierlichen Gottesdienst im Kölner Dom ist Guido Assmann von Domdechant Robert Kleine in sein Amt als Dompropst eingeführt worden. Assmann ist 1964 in Radevormwald geboren und dort auch aufgewachsen. Er engagierte sich früh in der katholischen Kirchengemeinde St. Marien. Der damalige Pfarrer Paul Woelki bestärkte ihn in einem Wunsch, Priester zu werden. Nach dem Studium in Bonn und Freiburg wurde Guido Assmann 1990 zum Priester geweiht. Nach Kaplansjahren in Eitorf und Köln-Klettenberg war er von 1998 bis 2007 leitender Pfarrer in Dormagen-Süd. 2000 wurde er zum Dechanten in Dormagen ernannt. 2007 wechselte er als Pfarrer an das Quirinusmünster in Neuss und und wurde Neusser Kreisdechant. Zwei Jahre später übernahm er die Leitung des Pfarrverbandes Neuss-Mitte. 2005 ernannte ihn Papst Benedikt XVI. zum „Kaplan Seiner Heiligkeit“ mit dem Titel Monsignore.