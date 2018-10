Große Wanderung am Fitness-Tag in Radevormwald

Sportereignis in Radevormwald : Große Wanderung beim Fitness-Tag

Eine Gruppe erreicht die Verpflegungsstation und wird von Detlev Odenthal und Reinhard Ober (links) verpflegt und für die nächste Etappe. Foto: Meuter, Peter (pm)

Radevormwald Der Fitnesstag des TV Herbeck wurde von 70 Radevormwaldern genutzt. Die Nordic Walking Abteilung übernahm die Schirmherrschaft. Eine abwechslungsreiche, landschaftlich reizvolle Route war ausgeschildert.

Jeden Herbst organisiert die Nordic Walking-Abteilung des Sportvereins TV Herbeck den traditionellen Fitnesstag, der Wanderer und Anhänger der Sportart Nordic Walking zusammenbringen soll. Zwischen 10 und 11 Uhr machten sich die teilnehmenden Gruppen auf den Weg und ließen den Start- und Zielpunkt, der Armin-Maiwald-Schule, hinter sich.

Ausgeschildert war am Sonntag eine rund zehn Kilometer lange Strecke, die von Berit Faubel und Michaela Thiel ausgeschildert wurde. Beide machten sich gestern Morgen gegen 8 Uhr auf den Weg, um eine spannende und landschaftlich reizvolle Wanderroute auszuschildern. Sie entschieden sich dabei für eine Wanderung Richtung Wilhelmstal.

Info So kann man selber fit werden Verein Die Nordic Walking Abteilung des TV Herbeck wird von Gabi Radermacher geleitet. Mit ihr kann man unter Tel. 02195 59758 oder hgradermacher@online.de Kontakt aufnehmen. Möglich ist es auch direkt zu einem der Trainingstermine zu kommen. Im Winter treffen sich die Walker an der Grundschule Bergerhof, Lessingstraße. Zeiten Trainiert wird mittwochs zwischen 18 und 20 Uhr und sonntags zwischen 10.45 und 12.15 Uhr. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.tv-gut-heil-herbeck-1897-ev.chayns.net

„Unsere Strecken verändern sich jedes Jahr, damit keine Langeweile aufkommt. Es ist wichtig, dass unsere Teilnehmer immer wieder andere Route durch die Bergische Natur kennenlernen und so auch nicht müde werden, immer wieder an unserem Fitnesstag teilzunehmen“, sagt Berit Faubel, die seit zehn Jahren Teil der Nordic Walking Abteilung ist. Diese feierte dieses Jahr ihren 15. Geburtstag in Lünen und konnte ihre Mitgliederzahlen in den vergangenen Jahren halten.

Momentan walken knapp 50 Männer und Frauen jede Woche unter der Leitung von Gabi Radermacher mit den typischen Stöcken. Die Abteilungsleiterin glaubt nach wie vor an die Kraft des Walkens. „Es bringt den gesamten Körper in Schwung, trainiert Muskelgruppen, aber auch die Kondition. Nordic Walking ist für alle Altersklassen und Trainingsstufen ideal“, sagt sie.



Das Startgeld von einem Euro bezahlten gestern 70 Teilnehmer, die sich in möglichst großen Gruppen zusammen schlossen, denn auf die Gruppe mit den meisten Teilnehmern wartet immer ein Preis. Dafür ist der Fitnesstag bekannt. Wie in den vergangenen zwei Jahren ging der erste Platz an die Trimm-Trab-Gemeinschaft mit Udo Herriger vorneweg. Diesmal nahm die Truppe mit zwölf Wanderern an dem Fitnesstag teil.

Nach der Wanderung über Oberkarthausen, den Wupperdamm, an der Waldkirche vorbei, entlang der Wupper und zurück über Lorenzhaus, kehrten die Teilnehmer nachmittags in die Armin-Maiwald-Schule zurück. Dort wartete der Grill, genauso wie das üppige Kuchenbuffet auf die Sportler. Um die Erfrischung auf der Wegstrecke in Wilhelmstal kümmerten sich zwei Männer der Nordic Walking-Abteilung.

Zu dem Rahmenprogramm gehörte dieses Jahr nicht nur der Gesundheitsstand der Bergischen Apotheke, an dem Blutdruck und Blutzucker überprüft wurden, sondern auch ein Stand von Thomas Dohmen. Der Imker brachte Honig aus Radevormwald zum Probieren mit und klärte über die wertvollen Eigenschaften von Honig auf.