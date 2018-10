Grill- und Infoabend in Wupperorten von Radevormwald

Radevormwald Der Bürgerverein der Wupperorte hatte am Freitag Mitglieder, Anwohner und Interessierte zu einem gemütlichen Treff ins Gerätehaus der Feuerwehreinheit Herkingrade eingeladen. Der Zuspruch war überraschend groß.

Die Stühle reichen nicht, und auch weitere Tische wären jetzt von Vorteil. Markus Riese, zweiter Vorsitzender und gleichzeitig Feuerwehrmann, kommt am Freitagabend im Gerätehaus Herkingrade sichtlich ins Schwitzen. Konzentriert gibt er seinen Feuerwehrkameraden Anweisungen, aus einem Lagerraum zusätzliche Bestuhlung zu besorgen. „Mit dem großen Zuspruch konnten wir nicht rechnen. So viele Gäste heute Abend, das ist großartig“ freut er sich. Noch nicht lange ist er stellvertretender Vorsitzender, Organisationsaufgaben sind noch etwas neu für ihn. Doch die gut durchdachte Planung für den gemütlichen Grillabend, bei dem Gelegenheit zu Plaudereien mit Nachbarn und Freunden im Vordergrund stehen, muss korrigiert werden.

Die große Wagenhalle füllt sich schnell und der Zulauf will kein Ende nehmen. Waren im Vorfeld mit rund 30 Besuchern seitens des Bürgervereins gerechnet worden, so waren es am Ende mehr als die doppelte Besucheranzahl. Auch auf dem Grill wird es frühzeitig gefährlich leer. Auch hier muss kurzfristig improvisiert und weiteres Grillfleisch eingekauft werden. „Alles im Griff. Wir konnten gerade schnell handelt“, so Markus Riese.

Seine Vermutung hinsichtlich der großen Besucherzahl geht in die Richtung Werbung, die gerade erstmalig auch digital ausgerichtet wurde. „Wir haben wohl alles richtig gemacht“, freut sich Riese, der die Besucher herzlich begrüßt. Im Schnelldurchgang lässt er dabei die kürzlich abgeschlossenen Arbeiten des Vereins Revue passieren. Weiter macht er für die Aufnahme in die Feuerwehreinheit Herkingrade bei den jüngeren Gästen kräftig Werbung. Gerhard Dijaschtuk, ehemaliger Leiter der Einheit Herkingrade, dazu: „Vielleicht können wir heute abend bei einigen das Interesse wecken, bei der Freiwilligen Feuerwehr mitzumachen.“

Die Besucher konnten am Freitag in Ruhe das Gerätehaus nebst Fahrzeuge anschauen, wie auch verschiedene Themen aus den Wupperorten besprechen. An allen Tischen wurde geplaudert und dazu die Grillwürstchen verzehrt. Für einige Besucher war der Grillabend eine geeignete Gelegenheit, gleich einen Aufnahmeantrag zur Mitgliederschaft im Bürgerverein der Wupperorte auszufüllen. „Wir kommen aus Überzeugung hier in diesen Verein. Nur in der großen Gemeinschaft können wir stark für unsere Interessen sein“, so Michael Pommerening. Er füllte für sich uns seine Frau einen Antrag aus wie auch Theodor Abram. „Ich wollte schon länger Mitglied werden, habe es aber immer wieder verschoben. Heute musste es dann mal sein“, erzählte er froh gelaunt.