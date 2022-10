Religiosität in Radevormwald : Glaubenskursus der Martini-Gemeinde

Religiosität in Radevormwald

Radevormwald Unter dem Motto „Abenteuer Glauben“ können Menschen ihre Religiösität erkunden. An sechs Abenden gibt es die Möglichkeit, durch Impulse angeleitet ins Gespräch zu kommen, voneinander zu hören und zu lernen.

Über den Glauben und dazugehörige Themen ins Gespräch kommen – das soll Ziel sein des Glaubenskurses, der Ende Oktober in der Martini-Gemeinde startet. Dazu sind alle Menschen eingeladen, die entweder den Glauben neu oder wiederentdecken mögen. Ebenso auch diejenigen, die schon lange im Glauben unterwegs sind, sind eingeladen. „Dabei kann es richtig abenteuerlich werden“, sagt Pfarrer Florian Reinecke, „zum Beispiel, wenn ich möglicherweise feststelle: Manche Fragen, von denen ich dachte, die habe nur ich, die haben andere auch. Oder einiges von dem, was ich bisher so dachte über Gott und sein Verhältnis zu mir, ist doch irgendwie anders.“