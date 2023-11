Wintereinbruch im Bergischen Land Lkw fährt sich fest - einige Blechschäden, ein Verletzter

Bergisches Land · Der Wintereinbruch hat bereits am Montag für Schneefall gesorgt und am Dienstagmorgen für teils glatte Straßen. Besonders schwierig waren die Bedingungen in Radevormwald, aber auch in Remscheid krachte es mehrfach.

28.11.2023 , 09:44 Uhr

17 Bilder Schneebilder aus NRW — Lkw fährt sich in Radevormwald fest 17 Bilder Foto: Tim Oelbermann

Von Ines Räpple