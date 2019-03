Radevormwald: Konzert macht Lust auf Flamenco

Radevormwald Die Gitarristen Ismael Alcalde und Manuel Sánchez Riera kamen für ein Konzert ins Asiatische Museum. Das Publikum war begeistert.

Das Museum für Asiatische Kunst am Waldrand von Rade ist nicht nur ein Ort, um die Besonderheiten Asiens auszustellen und zu erklären. Es hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Ort entwickelt, an dem Künstler aus der ganzen Welt auftreten und sich präsentieren können. Die Konzerte, die von Besitzerin Li Hardt organisiert werden, sind meistens gut besucht und das war auch am Sonntagnachmittag so. Zum zweiten Mal war der Gitarrist Manuel Sánches Riera zu Gast. Bereits 2017 hatte er mit seiner Musik und authentischen spanischen Art überzeugt. Viele Zuhörer, die ihn vor zwei Jahren kennengelernt haben, sind am Wochenende zurück in den Ausstellungsraum des Museums gekommen, um den gebürtigen Spanier ein zweites Mal zu hören.