Erweiterung offiziell eröffnet Gira-Kita in Radevormwald hat nun knapp 1000 Quadratmeter

Durch die Erweiterung haben vorhandene Räumlichkeiten einen Facelift erhalten, wie etwa die Bücherhöhle, die es zwar vorher schon gab, jetzt aber eine neue Inneneinrichtung erhalten hat. Auch das Atelier, in dem die Kinder sich kreativ mit verschiedenen Farben und Materialien ausprobieren können, gab es zwar schon vorher. Jetzt ist es nur doppelt so groß. Und die bereits vorhandene Werkbank, an der die Kinder an ihren handwerklichen Fähigkeiten feilen konnten, hat jetzt einen eigenen Raum bekommen, mit ausreichend Platz und Stauraum für die echten Werkzeuge und Materialien.