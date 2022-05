Klimaschutz in Radevormwald : Gira-Nachhaltigkeitsbericht ist online einsehbar

Energieeffizienz zahlt sich aus: Um über eine Million Kilowattstunden ist der jährliche Energieverbrauch von Gira gesunken, seit der Gebäudetechnikspezialist Ende 2018 seinen neuen Standort in Radevormwald bezogen hat. Foto: Gira

Radevormwald „Gesunkene Treibhausgasemissionen trotz deutlich gestiegener Produktion“ betitelt das Radevormwalder Unternehmen Gira den Bericht.

Ein international agierender Konzern wie die Firma Gira muss auch den Umweltschutz, die Natur und den Klimaschutz im Blick behalten. Insofern ist das Fazit des jüngsten Nachhaltigkeitsberichtes schon bedeutsam: „Gesunkene Treibhausgasemissionen trotz deutlich gestiegener Produktion“ titelt das Radevormwalder Unternehmen.

Der aktuelle Report informiert im Internet unter www.nachhaltigkeit.gira.de über die Leistungen des Technologieunternehmens von 2015 bis 2020 in den Bereichen Umwelt/Ressourcen, Mensch/Gesellschaft und Wirtschaft. „Es ist ein wesentliches Element unserer Nachhaltigkeitsstrategie, unsere Emissionen und Verbräuche systematisch zu erfassen, transparent zu machen und zu analysieren“, erklärt Jan Böttcher, der seit 2013 das Nachhaltigkeitsmanagement verantwortet. „Dies liefert die Grundlage, um unsere Umweltleistung fortwährend kritisch zu überprüfen und nach Möglichkeiten zu suchen, um sie zu verbessern.“

Vor dem Hintergrund des Klimawandels stehen auch Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz. „Wir betrachten es als selbstverständlichen Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung, aktiv dazu beizutragen, den Anstieg der globalen Erderwärmung bis 2050 auf unter zwei Grad Celsius zu begrenzen, wie es das Pariser Abkommen der Vereinten Nationen fordert“, betont Böttcher.

So lässt sich dem Bericht entnehmen, dass sowohl die direkten als auch die ihm zuzurechnenden indirekten Emissionen von Kohlendioxid (CO 2 ) 2020 ihren bisherigen Tiefststand erreicht haben. Der unmittelbare CO 2 -Ausstoß, der sich 2018 auf 2616 Tonnen und 2019 auf 2367 Tonnen summiert hatte, sank 2020 auf knapp 2007 Tonnen – gegenüber 2018 ein Rückgang um 23 Prozent. Die nicht direkt vom Unternehmen steuerbaren klimaschädlichen Emissionen, die sich 2018 auf 16.875 Tonnen und 2019 auf 14.087 Tonnen belaufen hatten, fielen noch deutlicher auf 8747 Tonnen 2020 – ein Minus von 48 Prozent im Vergleich zu 2018. Dieser Reduzierung der Treibhausgasemissionen steht bei Gira auf der anderen Seite eine merkliche Zunahme des Fertigungsvolumens gegenüber: Im Vergleich zu 2018 lag – gemessen in Kilogramm – die Menge gefertigter und abgesetzter Produkte 2020 um knapp 13 Prozent höher.

Dass es Gira gelungen ist, trotz des Produktionswachstums den direkten Ausstoß an Kohlendioxid innerhalb von zwei Jahren um 615 Tonnen zu reduzieren, ist vor allem auf die besonders energieeffizienten Gebäude am Ende 2018 bezogenen neuen Standort an der Röntgenstraße in Radevormwald zurückzuführen. Unter anderem die systematische Wärmerückgewinnung, der Einsatz der Sprinklertanks als Kälte- und Wärmespeicher, der thermisch aktivierte Boden, die durchgängige LED-Beleuchtung und das eigene Blockheizkraftwerk sorgen dafür, dass der Energiebedarf des 30.000 Quadratmeter großen Produktions-, Entwicklungs- und Logistikzentrums 45 Prozent unter den rechtlichen Vorgaben für vergleichbare Gebäude liegt. „Seit dem Umzug und der damit verbundenen Aufgabe angemieteter Flächen ist unser jährlicher Energieverbrauch um über eine Million Kilowattstunden zurückgegangen“, berichtet Böttcher.

Bei den indirekten Treibhausgasemissionen, die unter anderem durch die Fahrten der Mitarbeiter mit dem Pkw zum Arbeitsplatz und zurück nach Hause entstehen, machten sich im ersten Jahr der Corona-Pandemie die Auswirkungen der Lockdowns, der Kontaktbeschränkungen und des mobilen Arbeitens bemerkbar. „Dass seit Mitte März 2020 etwa 600 Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten und Geschäftsreisen so gut wie nicht stattgefunden haben, hat sich auch in unserer CO2-Bilanz niedergeschlagen“, erläutert Böttcher. Auf 3000 Tonnen Kohlendioxid beziffert Gira die Einsparungen für 2020.

„Insgesamt zeigen die Zahlen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, andererseits machen sie aber auch deutlich, dass wir noch einen weiten Weg zu gehen haben, bis wir unser Ziel einer CO 2 - und damit klimaneutralen Produktion erreicht haben werden“, meint Böttcher. Die Politik nehme aber inzwischen produzierende Unternehmen auch für den Treibhausgasausstoß in die Verantwortung, der nach dem Verkauf durch den Betrieb ihrer Artikel und deren Entsorgung entsteht. „Wir sind uns dieser neuen Herausforderung bewusst und arbeiten mit externen Fachleuten proaktiv an Lösungen“, sagt Böttcher.

(rue)