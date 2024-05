Gira aus Radevormwald ehrt erfolgreiche Auszubildende Ein Jahrgang mit Bestnoten

Info

Jubiläum Im Jahre 2030 feiert der größte Arbeitgeber der Stadt, die Firma Gira, ihr 125-jähriges Bestehen. Natürlich will das Unternehmen bei dieser Gelegenheit auch einen intensiven Blick zurückwerfen. Und so sammelt Unternehmensarchivarin Julia Kneiphoff-Nünnerich für diesen Anlass bereits fleißig zusätzliches Material.

Sammler Wer in seinem privaten Besitz also noch interessante Fundstücke aus der Gira-Geschichte hat – egal ob Prospekte, Produkte, Fotos oder Ähnliches mehr – darf sich gerne per E-Mail bei der Archivarin melden unter julia.kneiphoff-nuennerirch@gira.de