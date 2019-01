Weihnachtsverlosung Radevormwald: Am Freitag ist die Ziehung der Weihnachtsverlosung

Radevormwald Die Werbegemeinschaft lockte seit dem Martinsmarkt mit attraktiven Gewinnen, darunter ein Auto im Wert von 12.700 Euro.

(s-g) Für die Teilnehmer wird es spannend: Mit einer großen Weihnachtsverlosung bedankt sich die Werbegemeinschaft Radevormwald wieder für die Treue ihrer Kunden. Hauptpreis ist ein VW up! von Autohaus Messink im Wert von 12.700 Euro, sowie Einkaufsgutscheine in Höhe von 1000 Euro und 500 Euro.

Zahlreiche weitere attraktive Gewinne in Höhe von 10 bis 100 Euro runden die Weihnachtsverlosung ab. Pünktlich zum Martinsmarkt am 11. November startete die Weihnachtsverlosung, bei der rund 110.000 Lose über die Gewerbetreibenden, Einzelhändler, Dienstleistungs- und Handwerker an Kunden, Mitarbeiter und Geschäftspartner verteilt werden.

Die Gewinnziehung findet statt am 4. Januar in der Raiffeisenbank, Schlossmacherstraße 6, ab 15 Uhr. Alle Gewinnnummern in den Medien, sowie auch auf der Homepage der Werbegemeinschaft Radevormwald unter www.radelebt.de und unserer Facebookseite veröffentlicht. Gewinnerlisten werden auch in den teilnehmenden Geschäften zusätzlich ausliegen.