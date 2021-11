Citymanagement in Radevormwald : Gewinnspiel zur Fertigstellung der oberen Kaiserstraße

Citymanager Alexander Bethke (l.) und die Einzelhändler Margarethe Mania und Armin Werker auf der Kaiserstraße. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Die Freude bei den Einzelhändlern ist groß, denn die Baustelle hat sie und ihre Arbeit doch enorm beeinträchtigt. Seit der Fertigstellung der Straße ist dieser Teil der Innenstadt auch wieder belebter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Einzelhändler an der oberen Kaiserstraße hatten den Großteil des Jahres eine Baustelle direkt vor ihrer Ladentür. Die obere Kaiserstraße wurde am 1. Oktober wieder komplett geöffnet, nachdem sie seit Februar in mehreren Abschnitten saniert wurde. Auf der Strecke zwischen Alter Post und Marktplatz wurden neue Gas- und Wasserleitungen durch die Rader Stadtwerke verlegt. Außerdem wurde die Straße komplett neu gepflastert. Die Sanierung der Kaiserstraße ist Teil des Integrierten Handlungskonzepts II.

Die Freude bei den Einzelhändlern ist jetzt groß, denn die Baustelle hat sie und ihre Arbeit enorm beeinträchtigt. Seit der Fertigstellung der Straße ist der Teil der Innenstadt wieder belebter. „Laufkundschaften gab es in dieser Zeit sehr wenig. Wir haben die meisten Aufträge per Telefon entgegengenommen. Besonders für gehbehinderte Menschen war die Baustelle eine Hürde“, sagt Margarethe Mania. Sie führt an der Kaiserstraße das Textil-Studio „Mania“. Die eigene Werkstatt und Näherei waren in diesem Jahr wichtig für sie. „Wir sind nicht nur Einzelhändler, sondern auch Handwerker. Trotzdem ist auch für uns Laufkundschaft wichtig.“

Um das Ende der Baustelle zu feiern, die obere Kaiserstraße zu beleben und sich bei den Kunden zu bedanken, die auch während der Baustelle in die Geschäfte gekommen sind, bieten die Einzelhändler mit Unterstützung des Citymanagers ein Gewinnspiel an. In knapp 15 Geschäften, die alle im Bereich der ehemaligen Baustellen liegen, können bis Ende des Jahres Gewinnkarten ausgefüllt werden. „Es gibt einen Gesamtgewinn von 700 Euro für Rader Gutscheine, die dann in der gesamten Stadt eingelöst werden können“, sagt Citymanager Alexander Bethke. Die Hauptpreise sind zwei 100-Euro-Gutscheine. Die anderen Gutscheine werden dann in kleinere Beträge gestaffelt. Beim Gewinnspiel zur Wiedereröffnung der Kaiserstraße-West kann jeder Kunde nur einmal gewinnen, aber mehrere Karten ausfüllen. Die ausgefüllten Gewinnkarten werden in den Geschäften gesammelt und im neuen Jahr von Alexander Bethke abgeholt. 2022 werden die Gewinner gezogen. In welchen Geschäften und bei welchen Dienstleistern der Rader Gutschein eingelöst werden kann, ist auf der Internetseite der Werbegemeinschaft www.radelebt.de aufgeführt.

Die Einzelhändler erhoffen sich vom Gewinnspiel mehr Kundschaft. „Wir sind froh, dass die Straße fertig ist und finden die Idee für das Gewinnspiel gut“, sagt Armin Werker, der mit seinem Geschäft „Garten Werker“ am Eingang in die obere Kaiserstraße liegt. Über das Gewinnspiel und die Verlosung informiert das Citymanagement im Internet.

www.innenstadt-radevormwald.de.

(trei)