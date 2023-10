Toter 19-Jähriger in Radevormwald Gewaltverbrechen – kein Hinweise auf Drogen-Hintergrund

Den beiden Beschuldigten – 20 und 22 Jahre alt – wird vorgeworfen, den 19-Jährigen im Kreisverkehr an der Sparkasse niedergestochen zu haben. Der 22-Jährige war bereits am Sonntagnachmittag festgenommen worden. Am Dienstag nach dem Verbrechen nahmen Spezialkräfte der Polizei schließlich den 20-jährigen Beschuldigten in einem Auto auf der Uelfestraße fest. Zuvor hatten die Beamten ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Stadt nach dem Flüchtigen durchsucht.