Stadtverwaltung und Musikschule Radevormwald Getanzte Stadtführung in der Innenstadt

Aus diesem Blickwinkel haben viele ihre Heimatstadt sicher noch nicht entdeckt. Die Idee einer „Getanzten Stadtführung“ hat die Stadtverwaltung in Kooperation mit der Musikschule entwickelt. Am den Samstagen 9. und 23. September finden sie erstmalig Führungen statt. Zwei Tanzpädagoginnen haben Choreographien mit Jugendlichen im Alter von zehn bis 14 Jahren einstudiert. „Die jungen Menschen haben so die Möglichkeit, sich kreativ auszudrücken und zusätzlich ihre Stadt auf spannende und lehrreiche Art und Weise kennenzulernen“, heißt es in einer Pressemitteilung.