Kommunalwahlkampf in Radevormwald : Gesprächsrunde mit Kevin Kühnert im Bürgerhaus

Kevin Kühnert unterstützt die SPD Radevormwald im Kommunalwahlkampf. Foto: dpa/Michael Kappeler

Radevormwald Der ehemalige Juso-Chef und stellvertretende Vorsitzende der Bundes-SPD ist am Sonntag zu Gast in Radevormwald. Dabei wird Kühnert sich auch in das Goldene Buch der Stadt eintragen.

Bei der SPD in Rade herrscht Vorfreude auf den Besuch von SPD-Bundespolitiker Kevin Kühnert (Foto: Michael Kappeler/dpa) am Sonntag, 6. September. Der junge Politiker sei eines der medial bekanntesten Gesichter der Bundespolitik, erklärt Dietmar Stark, Ortsvereins- und Fraktionsvorsitzender. Kühnert wird um 16.45 Uhr in Radevormwald eintreffen. Er wird sich bei einem Kurzempfang des Bürgermeisters ins Goldene Buch der Stadt eintragen. „Anschließend begrüßen wir ihn um 17 Uhr zu einer öffentlichen Talk-Runde im Großen Saal des Bürgerhauses. Hier werden wir uns zunächst unseren original Kino-Kurz-Film „Leb’ Dein Leben. Wie Du es magst“ ansehen, bevor alle Anwesenden die Möglichkeit haben, mit Kevin Kühnert ins Gespräch zu kommen“. Stark hofft, dass insbesondere viele junge Leute diese Chance nutzen. Die vorhandenen Plätze werden nach der Reihenfolge des Eintreffens der Besucher vergeben.

(s-g)