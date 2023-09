15 Jahre SC 08 Radevormwald Gesellschaftliches Engagement verändert sich

Und der SC 08 ist immer auf der Suche nach neuen Ideen und Möglichkeiten, zu helfen, zu unterstützen und noch mehr Jugendliche zu binden. „Wir überlegen seit Jahren, wie wir unsere Jugendarbeit noch besser aufstellen können“, sagt Klausing. Das alles natürlich vor dem Hintergrund, dass sich Kinder und Jugendliche in der heutigen Zeit immer seltener einem Verein anschließen wollen. Oft wandert der Nachwuchs ab ins Fitnessstudio oder treibt individuell Sport. Gesucht werden Möglichkeiten, die Jugendlichen neu zu gewinnen oder stärker zu binden – vielleicht auch über den E-Sport, wie jüngst im Fachausschuss vorgeschlagen. Klausing hält es für eine gesellschaftliche Aufgabe, junge Menschen in Vereinen zu sozialisieren, sie dort in ihren Kompetenzen zu stärken, sie auch in Verantwortung zu bringen und zu Betreuern und Trainern auszubilden. „Wir müssen als Sportverein auf die Veränderungen in der Gesellschaft reagieren und wollen da auf jeden Fall am Ball bleiben“, sagt Klausing.