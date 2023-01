Gerichtsverhandlung nach Parkunfall am Radevormwalder Krankenhaus 86-Jähriger wegen Fahrerflucht vor Gericht

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort wurde ihm vorgeworfen. Der Angeklagte erinnerte sich an diesen Tag: „Meine Frau lag schon länger im Krankenhaus, und ich wollte ihr frische Wäsche bringen“, sagte der Radevormwalder. Durch Bauarbeiten auf dem Parkplatz hätte es jedoch weniger Parkmöglichkeiten gegeben. Der Anwalt des Angeklagten berichtete weiter: „Er hat dann eine enge Lücke gefunden und ist vorwärts reingefahren. Da aber zum Aussteigen zu wenig Platz war, ist er wieder heraus- und in eine andere Parklücke gefahren.“ Eine Berührung mit dem nebenstehenden Fahrzeug hätte sein Mandant nicht bemerkt. Auch den eigenen Schaden an seiner Stoßstange hätte der 86-jährige Autofahrer nicht als frischen Schaden erkannt.