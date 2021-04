Zwei Radevormwalder vor Gericht : Gericht spricht Brüderpaar frei

Radevormwald Partygäste versuchten einen Drogendealer zu decken und landeten vor Gericht. Um ihrem Nachbarn zu helfen, behaupteten die Partygäste, dass das gefundene Marihuana unter ihnen aufgeteilt werden sollte.

Die Geburtstagsfeier im Mai 2017 wird einem Brüderpaar (34 und 39 Jahre) noch lange in Erinnerung bleiben, denn an diesem Abend, gegen 22.30 Uhr, stürmte die Polizei die Wohnung des Gastgebers in Radevormwald. „Wir waren ein bisschen geschockt und nicht darauf vorbereitet, dass plötzlich zwölf Polizisten und ein Spürhund in der Wohnung stehen“, äußerten sich die Angeklagten vor dem Richter am Wipperfürther Amtsgericht. Sie waren auch nach fast vier Jahren noch entsetzt über den Vorfall. Drogenbesitz und damit ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz warf die Staatsanwaltschaft den beiden Brüdern vor.