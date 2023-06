Umweltschutz in Radevormwald Ein Bäumchen namens Peter

Am neu gepflanzten Bürgerwald übergab Priggel die Gruppe an Forstunternehmer Sascha Lambeck, der mit Pike und Schaufel und 100 kleinen Setzlingen auf die amüsierten Männer und Frauen wartete. „Wir haben heute Großes vor“, kündigte Lambeck heiter an. Schnell hatte er den aufmerksamen Herrschaften erklärt, wie die perfekte Kuhle ausgehoben wird, um die noch jungen Setzlinge zwischen den schon hochgewachsenen Bäumen zu pflanzen. Buchen, Eichen, Bergahorne und Douglasien fanden prompt einen neuen Platz im Wald, wurden mit einem Bambusstäbchen vor dem Umknicken geschützt und mit Stockosort und einer ersten Gießkanne Wasser versorgt. Die Mitarbeiter machten nach getaner Arbeit vergnügt Erinnerungsselfies am noch kleinen Gehölz. Einige gaben ihnen sogar Namen. „Dieses Bäumchen heißt jetzt Peter“, verkündete ein Mitarbeiter humorvoll.