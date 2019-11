In Radevormwald : Gelungener Turntag für Kita- und RTV-Kinder

Viel Spaß hatten die Jungen und Mädchen der AWO-Kita beim Kinderturntag mit RTV-Verantwortlichen. Foto: Nicole Friese

Radevormwald (tei.-) „Mir hat dieser Tag sehr gut gefallen und es war gewiss nicht der letzte dieser Art“: So resümierte jetzt Übungsleiterin und Kinderjugendturnwartin Nicole Friese. Sie hatte den Kinderturntag für die Lily-Braun-Kindertagsstätte gemeinsam mit dem Radevormwalder Turnverein organisiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Verein wird in diesem Jahr schon 160 Jahre alt. Ein doppelter Grund etwas ganz besonderes anzubieten.

Am Morgen ging es für die Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren in der Turnhalle los. Zunächst fand das Schwungtuch großen Anklang. „Wir nutzten dieses, um uns kennenzulernen, und uns auf das bevorstehende Abenteuer einzustimmen“, berichtet Friese. Ausgestattet mit Laufkarten, wurden dann verschiedene „Orte“ angesteuern. So sollten die Sinne geschult, die Treffsicherheit geübt werden – die Kinder sollten klettern und balancieren. Sogar die Rhythmik kam nicht zu kurz.

Eine große Bewegungsbaustelle, bestehend aus Ringen, Barren, Kästen, dicken Matten und Leiter musste ebenfalls überwunden werden. Friese: „Das alles bereitete den Kindern große Freude und schaffte Mut für mehr.“ Zu der dann wohl verdienten kurzen Pause gab es Obst, um sich für den zweiten Teil des Vormittages zu stärken. Hier galt es nun eigenständig zu überprüfen: „Das kann ich schon“ und mit einem Smiley auf dem Zettel zu versehen. Es war gar nicht so einfach, diesen Hampelmannsprung hin zu bekommen. Zum Abschluss durfte sich jedes Kind einen Preis aus der „Schatzkiste“ aussuchen. Die Kinderturnwartin: „Es war eine rundum gelungene Aktion. Ein ganz dickes Dankeschöne geht an meine Helfer Jenny, Naya, Florian, Marco und Jennifer, ohne die dieser Tag nicht so hätte verlaufen können.“