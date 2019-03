Sparkasse in Radevormwald : Geldautomat in Bergerhof wechselt den Standort

Die Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen will den Geldautomaten in Bergerhof neben dem Edeka-Markt einrichten. Foto: dpa

Radevormwald Die Bank überlegt auch, ob der Geldautomat in den Wupperorten einen neuen Standort bekommen könnte.

Der Überfall auf die Sparkassen-Filiale in Hückeswagen in der vergangenen Woche hatte auch für Radevormwald eine konkrete Folge: Damit die Kunden der Bank in der Schloss-Stadt weiter Geld ziehen können, wurde der Geldautomat, der bislang in der Sparkassen-Filiale Bergerhof in Radevormwald stand, in die Nachbarstadt herüber geschafft. „So einen Automaten haben die Hersteller nicht mal eben rumstehen“, sagt Michael Scholz, Marketing-Chef der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen. „Es dauert etwa acht Wochen, bis so ein Gerät geliefert werden kann.“

Der Geldautomat aus Bergerhof wird nicht zurückkehren, dafür hat das Kreditinstitut nun einen neuen Apparat bestellt, der in Zukunft unmittelbar neben dem Edeka-Markt in Bergerhof aufgestellt wird. „In den alten Sparkassen-Standort ist mittlerweile eine Versicherung eingezogen“, berichtet Michael Scholz. An dem neuen Automaten neben dem Edeka-Markt können die Kunden sowohl Geld als auch ihre Kontoauszüge ziehen. So bleibt die Versorgung dieses Angebots in Bergerhof bestehen.