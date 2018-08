Gehobene Hausmannskost in ehemaliger Mühle

Mein Radevormwald : Speisen in einer alten Mühle

Idyllisch gelegen: Das Restaurant „Oberste Mühle“ Foto: nico hertgen

Radevormwald Unter „Oberste Mühle“ versteht man in der Stadt auf der Höhe mittlerweile nur noch zweitrangig eine Ortschaft von Radevormwald. In erster Linie denkt man an das Restaurant, das die historische Mühle und das dazugehörige Anwesen nutzt, um seine Gäste mit gehobener Hausmannskost zu bewirten.

Zu dem Restaurant gehört ein uriger Gastraum, zwei Wintergärten, der Speisesaal im ehemaligen Kuhstall und eine gemütliche Kellerbar, in der bis zu 60 Personen Platz finden.

Gemütlich ist im Sommer auch der Biergarten, der sowohl sonnige als auch schattige Plätze bietet. Unter der Leitung der Inhaberin Ingeborg Naumann ist das denkmalgeschützte Gebäude wieder hergerichtet und saniert worden. Bis 1984 restaurierte Ingeborg Naumann das Anwesen gemeinsam mit ihrem Mann Hartmut. Die Arbeit hat sich gelohnt. Bis heute gehört die „Oberste Mühle“ zu den urigsten Gastronomien in Radevormwald.



Die ehemalige Mühle steht auch für Festivitäten aller Art, wie beispielsweise runde Geburtstage zur Verfügung.

