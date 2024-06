Sana Krankenhaus Radevormwald Gedrückte Stimmung – und viel Hoffnung

Info

Pläne Geht es nach den Vorstellungen von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU), muss das Radevormwalder Sana Krankenhaus an der Siepenstraße künftig ihre Endoprothetik, also die spezielle Behandlung von Knie- und Hüftproblemen, einstellen und darf auch keine Eingriffe an der Wirbelsäule mehr vornehmen. Das geht aus einer Liste hervor, mit der das Ministerium am Montag darüber informierte, welche Behandlungen die mehr als 300 Kliniken in NRW in Zukunft noch anbieten sollen.

Eingriffe Für den langfristigen Erfolg einer geplanten Gelenkersatz-Operation sind nach Angaben von Dr. Martin Ulatowski ein erfahrener Operateur, eine qualitativ hochwertige OP-Ausführung und ein sicheres Implantat von entscheidender Bedeutung. In den vergangenen zehn Jahren hat das erfahrene Team um Ulatowski etwa 3000 Endoprothesen der großen Gelenke in der Abteilung Orthopädie und Unfallchirurgie erfolgreich eingesetzt und wurde schon mehrfach zertifiziert. 2023 wurden in Radevormwald 125 Knie und 130 Hüften implantiert. Die Zahl der Eingriffe hat die Klinik in den vergangenen Jahren sukzessive erhöht.