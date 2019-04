Vandalismus in Radevormwald : Gedenktafel am Bürgerhaus mit Farbe beschmiert

Radevormwald Die Tafel neben dem Eingang des Gebäudes erinnert an rund 200 Einwohner der Stadt, die während der NS-Zeit misshandelt wurden.

Unbekannte Täter haben die Gedenktafel für die Opfer des NS-Regimes, die sich neben dem Eingang des Bürgerhauses am Schlossmacherplatz befindet, mit Farbe beschmiert. Fritz Ullmann, Ratsmitglied für das Linke Forum, teilte dies am Montag der Verwaltung und der Presse mit. Laut Ullmann war die Farbe auf der Tafel am Montagmorgen gegen 7.10 Uhr entdeckt worden. Er vermutet Rechtsextreme hinter den Tätern. Das Linke Forum habe „Anzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung, Volksverhetzung und Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener“ erstattet. Michael Tietze, Sprecher der Oberbergischen Polizei, teilte am Montagnachmittag allerdings mit, ihm läge noch keine Meldung über eine Anzeige vor. Ob die Schmiererei als ein verunglücktes Hakenkreuz oder als einschlägiger Zahlencode „88“ gedeutet werden kann, ist unklar. Die Inschrift der Gedenktafel lautet: „Über 200 NS-Gegner wurden an diesem Ort verhaftet oder misshandelt“.