Wupperorte : Gedenkfeier in der Grundschule Wupper

Wupperorte Zum Volkstrauertag traf man sich in den Wupperorten. Neben Totenehrung stand die Frage nach dem Echo auf diesen Gedenktag im Fokus.

Die Frage nach dem Sinn und der Pflege des Volkstrauertages stellte am Sonntag Bürgermeister Johannes Mans. „Ist dieser Tag ein Trauertag? Stimmt das noch?“ fragte er in seiner Ansprache zu Beginn einer Trauerfeier anlässlich des Volkstrauertages in der Aula der GGS Wupper auf der Brede. Die Antwort gab er sich selbst. „Ja. Dieser Feiertag hat einen Platz in unserem Kalender. Er ist Sitte. Wir brauchen Gepflogenheit und das ist gut so“, sagte er.